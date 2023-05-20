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Yurt dışındaki 471 bin 734 seçmen Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için oy kullandı

Yurt dışındaki seçmenlerden 471 bin 734'ü, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için oy verdi.

Yusuf Soykan Bal  | 20.05.2023 - Güncelleme : 20.05.2023
Yurt dışındaki 471 bin 734 seçmen Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için oy kullandı

Ankara

Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, şu ana kadar yurt dışındaki seçmenlerden 452 bin 257'si yurt dışı temsilciliklerde, 19 bin 477'si gümrük kapılarında olmak üzere toplam 471 bin 734'ü oy kullandı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'a, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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