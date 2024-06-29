Yurdun çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarına müdahaleler devam ediyor
Yurdun çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarına müdahaleler devam ediyor.
İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Karacadağ mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 13 helikopter, 35 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.
Orman Bölge Müdürlüğü, yangının 12.53'te çıktığını, ilk müdahalenin 13.05'te gerçekleştirildiğini bildirdi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Yangın nedeniyle ormanlık alanda bulunan hobi bahçesi tarzındaki bazı evler tahliye edildi. Jandarma ekipleri evlerin olduğu bölgede sirenler çalarak vatandaşların alandan ayrılmasını istedi.
Selçuk-Kuşadası kara yolu kenarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Menderes Belediye Başkanı Çiçek'ten açıklama
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Öğle saatlerinde çıkan ve Değirmendere, Çamönü, Ataköy mahallerimizi etkileyen yangına karşı belediye ekiplerimizin de desteğiyle Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu felaket sona erer. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun."
Balıkesir
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.
İlçeye bağlı kırsal Sülecek Mahallesi'ndeki bir arazide çıkan yangın, ormanlık alana sirayet etti.
İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangını söndürmek için çalışma başlatan ekipler, havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor.
Bursa
Bursa'nın Keles ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kırsal Baraklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin fark edilmesinin ardından Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından olay yerine ekipler sevk edildi.
Yangına 2 helikopter, 8 arazöz ve 9 su tankeriyle müdahale ederek kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasını sürdürüyor.
Mahalle sakinleri ise ekiplere teşekkür ederek, ayran ve meyve ikramında bulundu.
Karaman
Karaman'ın Ermenek ilçesinde çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Yeşilköy yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Ermenek Orman İşletme Müdürlüğü, Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Arazinin dağlık yapısı nedeniyle 3 yangın söndürme helikopteri de bölgeye gönderildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Sarıçukur Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçları sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.
Çanakkale
Ezine ilçesinde zirai alanda çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
Yeniköy köyündeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Bozcaada'dan da dumanı görülen yangının bildirilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile Ezine Belediyesi ve Geyikli belde Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Rüzgarın etkili olduğu bölgede söndürme çalışması sürüyor.
Edirne
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Demirköy yakınlarında hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yakındaki ormanlık alana sıçradı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve Lalapaşa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çevre köylere doğru ilerleyen yangına müdahale ediliyor.
Ankara
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Karaşar Mahallesi Tatlısu mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.