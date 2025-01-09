Dolar
35.36
Euro
36.50
Altın
2,661.64
ETH/USDT
3,280.00
BTC/USDT
93,018.00
BIST 100
9,947.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara’da Sağlıklı Türkiye Yüzyılı "üreten sağlık" Tanıtım Toplantısı’nda konuşuyor Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı'nı ziyaretinde konuşuyor AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, parti genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara’da basın mensuplarıyla bir araya geldiği “2024 Değerlendirme Toplantısı”nda konuşuyor
logo
Gündem

YSK, seçime katılma yeterliliğine sahip 38 siyasi partinin bulunduğunu belirledi

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), seçime katılma yeterliliğine sahip 38 siyasi partinin bulunduğu belirlendi.

İsmet Karakaş  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
YSK, seçime katılma yeterliliğine sahip 38 siyasi partinin bulunduğunu belirledi

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararında, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun uyarınca il ve ilçe seçim kurullarının görevlerinin ocak ayının son haftasında sona ereceği, bu kapsamda kurulların oluşturulması adına seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partilerin belirlenmesinin zorunlu olduğuna işaret edildi.

Buna göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiler kapsamında, ocak ayından 6 ay öncesi olan 15 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla illerin en az yarısında teşkilatlarını kurmuş; ilçe, il ve büyük kongrelerini yapmış 38 siyasi partinin bulunduğu tespit edildi.

Alfabetik sıraya göre, seçime katılma yeterliliğine sahip partiler şöyle:

Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, AK Parti, Anadolu Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, CHP, DEVA Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Doğru Yol Partisi, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, DEM Parti, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, MHP, Milli Yol Partisi, Ocak Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Teknoloji Kalkınma Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye İttifakı Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi ve Zafer Partisi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sabancı suikastının üzerinden 29 yıl geçti
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 130 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
39 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi
MSB: TSK, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstererek sınır ötesi operasyonları sürdürme kararlılığındadır
YSK, seçime katılma yeterliliğine sahip 38 siyasi partinin bulunduğunu belirledi

Benzer haberler

Bazı ülkelerden yapılan ceviz ve badem ithalatına ilişkin düzenlemeye gidildi

Bazı ülkelerden yapılan ceviz ve badem ithalatına ilişkin düzenlemeye gidildi

YSK, seçime katılma yeterliliğine sahip 38 siyasi partinin bulunduğunu belirledi

Bazı sebzelerin ambalajlama standartlarında değişikliğe gidildi

Devlet memurlarının bu yıla ilişkin yemek bedelleri belirlendi

Devlet memurlarının bu yıla ilişkin yemek bedelleri belirlendi
SPK'den lisanslama ve sicil tutma esaslarına düzenleme

SPK'den lisanslama ve sicil tutma esaslarına düzenleme
Danıştay bazı davaları nitelik ve kapsamına göre öncelikli inceleyecek

Danıştay bazı davaları nitelik ve kapsamına göre öncelikli inceleyecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet