Dolar
18.63
Euro
19.61
Altın
1,794.69
ETH/USDT
1,277.50
BTC/USDT
16,908.00
BIST 100
4,962.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuşuyor
logo
Gündem

YSK Başkanı Akkaya'dan "YSK raporunda 466 bin Suriyeli seçmen bulunduğu" iddiasına yalanlama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya, seçmen kütüklerinin sürekli bilgi toplamayla her seçim döneminde güncellendiğini belirterek, ​​​"Haberlerde iddia edildiği gibi bir raporumuz bulunmamaktadır." dedi.

Aylin Dal   | 02.12.2022
YSK Başkanı Akkaya'dan "YSK raporunda 466 bin Suriyeli seçmen bulunduğu" iddiasına yalanlama

Ankara

Akkaya, "YSK'ya ait seçmen kütüğüne ilişkin raporlarda, Suriyeli seçmen sayısının 466 bin 105 olduğu" yönündeki haberlerle ilgili AA muhabirine açıklama yaptı.

Kurulun böyle bir rapor hazırlamadığını belirten Başkan Akkaya, "Seçmenleri doğum yerine göre kategorilendirdiğimiz bir çalışmamız da bulunmuyor." bilgisini verdi.

Akkaya, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü adres kayıt sistemindeki verilerin sürekli bilgi toplanarak, her seçim döneminde güncellendiğini anlattı.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'un 47'nci maddesi gereğince bu listelerin, seçime katılma hakkına sahip siyasi partilere de verildiğini hatırlatan Akkaya, şunları söyledi:

"Seçmen kütükleri, sürekli bilgi toplanarak, her seçim döneminde güncelleniyor. Yapılan incelemelerin ardından listeler 'Sandık Bölgesi Askı Listesi' haline getiriliyor. İtiraz ve incelemelerin de tamamlamasıyla seçmen kütüğü listesi kesinleştirilerek, sandık seçmen listesi son halini alıyor."

İlgili yasa maddeleri uyarınca, bugüne kadar sistemin böyle işlediğini belirten Akkaya, "YSK'nin incelemelerinin ardından hazırlanan seçmen listeleri son derece güvenlidir. Haberlerde iddia edildiği gibi bir raporumuz bulunmamaktadır." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YSK Başkanı Akkaya'dan "YSK raporunda 466 bin Suriyeli seçmen bulunduğu" iddiasına yalanlama
Emine Erdoğan: Engellilerin sokaklarında dolaşamadığı bir şehir bizim medeniyet tasavvurumuza uygun değildir
Adalet Bakanı Bozdağ, anayasa değişikliği teklifinin imzaya açıldığını bildirdi
HSK'nin mazeret kararnamesi yayımlandı
Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

YSK Başkanı Akkaya'dan "YSK raporunda 466 bin Suriyeli seçmen bulunduğu" iddiasına yalanlama

YSK Başkanı Akkaya'dan "YSK raporunda 466 bin Suriyeli seçmen bulunduğu" iddiasına yalanlama

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet