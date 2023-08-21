Dolar
27.17
Euro
29.59
Altın
1,888.09
ETH/USDT
1,674.50
BTC/USDT
26,054.00
BIST 100
7,545.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki kültür merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
logo
Gündem

Yozgat'ta 12 kişinin öldüğü kazada şarampole düşen otobüsün Sivas terminalinden çıkışı kamerada

Yozgat'ta 12 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı kazada şarampole düşen yolcu otobüsünün, Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden çıkışı güvenlik kamerasına yansıdı.

Serhat Zafer  | 21.08.2023 - Güncelleme : 21.08.2023
Yozgat'ta 12 kişinin öldüğü kazada şarampole düşen otobüsün Sivas terminalinden çıkışı kamerada

Sivas

Görüntülerde yolcu otobüsü hareket etmeden önce yapılan hazırlıklar, yolcuların yakınlarıyla vedalaşması ve valizlerin araca yerleştirilmesi yer alıyor.

Kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü Adem Tatlısu'nun da sefere çıkmadan önce son hazırlıklarını yaptığı, kravatını bağladığı ve çevresindekilerle sohbet ettiği görülüyor.

Otobüsün Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden dün saat 21.30'da hareket ettiği de görüntülere yansıyor.

Sivas'tan İstanbul'a seyreden Kamil Koç Turizm'e ait, Adem Tatlısu yönetimindeki 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Yozgat kara yolunun Mükremin Kavşağı yakınında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek şarampole düşmüş, kazada 12 kişi hayatını kaybetmiş, 19 kişi yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle dün trafiğe kapatılan İpsala Sınır Kapısı'nda geçişler kontrollü başladı
Türkiye'nin üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefatının üzerinden 37 yıl geçti
Türkiye, AB ile yeni süreçte vize serbestisinde ilerleme sağlanmasını istiyor
Kilis'te depremzedelere ev sahipliği yapan devlet yurtları yeni akademik yıla hazırlanıyor
Depremde yıkılan Galeria Sitesi'nin müteahhitlerine 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemi

Benzer haberler

Yozgat'ta 12 kişinin öldüğü kazada şarampole düşen otobüsün Sivas terminalinden çıkışı kamerada

Yozgat'ta 12 kişinin öldüğü kazada şarampole düşen otobüsün Sivas terminalinden çıkışı kamerada

Yozgat'ta 12 kişinin öldüğü otobüs kazasında yaralananlar yaşadıklarını anlattı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Yozgat'taki trafik kazasıyla ilgili başsağlığı mesajı

Yozgat'ta şarampole düşen yolcu otobüsündeki 12 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

Yozgat'ta şarampole düşen yolcu otobüsündeki 12 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
TMO'nun aldığı hububat miktarı 8,7 milyon tona ulaştı

TMO'nun aldığı hububat miktarı 8,7 milyon tona ulaştı
Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Akgül: Çayır çok önemli, sıkı güreş yapmaları, kendilerini göstermeleri gerekiyor

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Akgül: Çayır çok önemli, sıkı güreş yapmaları, kendilerini göstermeleri gerekiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet