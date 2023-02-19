Dolar
18.86
Euro
20.18
Altın
1,842.10
ETH/USDT
1,696.80
BTC/USDT
24,683.00
BIST 100
5,026.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Yılbaşından bu yana 14 bin 878 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Göç İdaresi Başkanlığı, yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 14 bin 878'e ulaştığını bildirdi.

Mümin Altaş   | 19.02.2023
Yılbaşından bu yana 14 bin 878 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Ankara

Göç İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadeleye yönelik sınırlarda artırılan güvenlik önlemlerinin yanı sıra yasa dışı yollarla ülkeye girenlerin yakalanmasına ilişkin kolluk birimleri denetimleri de tüm hızıyla sürüyor.

Etkili ve hızlı işleyen sınır dışı mekanizması sayesinde Avrupa ortalamasının çok üzerinde bir başarıyla geri göndermeler gerçekleştiriliyor. Yakalanan düzensiz göçmenler charter seferleri ve tarifeli uçuşlarla sınır dışı ediliyor.

Kocaeli ve Aydın'daki geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altında bulunan ve Ankara Esenboğa Havalimanına getirilen Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen, kolluk birimlerinin gözetiminde güvenlik noktasından geçirilmesinin ardından Afganistan Hava Yolları'na ait uçağa bindirilerek ülkelerine gönderildi.

Böylece bu yıl Afganistan'a düzenlenen 10 charter seferiyle 1639, tarifeli uçuşlarla da 3473 olmak üzere toplam 5 bin 112 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlandı.

Tüm uyruklarla birlikte sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı ise 14 bin 878'e ulaştı. Geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altında bulunan 15 bin 907, terke davet kapsamında işlemleri devam eden 757 olmak üzere toplam 16 bin 664 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri de sürüyor.

Öte yandan, sınırlarda alınan güvenlik önlemleri sayesinde yılbaşından bu yana 28 bin 867 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi.

Düzensiz göçmenlerin ve organizatörlerin tespit ve deşifresine yönelik yoğunlaştırılan çalışmalar sayesinde de son bir haftada 1459, yılbaşından bu yana ise 13 bin 130 düzensiz göçmen yakalandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ŞAHKUT ekibi, Hatay'da enkazda buldukları 46 bin lirayı polise teslim etti
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili 131 kişi tutuklandı
Yılbaşından bu yana 14 bin 878 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Deprem bölgelerindeki 830 bin 783 binada hasar tespit çalışması tamamlandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremde yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

Yılbaşından bu yana 14 bin 878 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Yılbaşından bu yana 14 bin 878 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Göç İdaresi Başkanlığı "Suriye'den Türkiye'ye yeni göç dalgası" iddialarını yalanladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet