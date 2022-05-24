Dolar
16.13
Euro
17.30
Altın
1,864.85
ETH/USDT
1,951.30
BTC/USDT
29,263.00
BIST 100
2,375.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

'Yeşil' ve 'gri' kategoride aranan iki terörist etkisiz hale getirildi

Eren Abluka-12 Şehit Jandarma Er Cüneyt Kırlı operasyonu kapsamında, Osmaniye'nin Küllü köyü kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada, iki terörist etkisiz hale getirildi.

Zafer Fatih Beyaz   | 24.05.2022
'Yeşil' ve 'gri' kategoride aranan iki terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerden birinin terörden arananlar listesinde "yeşil", diğerinin ise "gri" kategoride yer aldığı belirtildi.

Adana Jandarma Bölge Komutanlığı emir komutasında, Hatay, Gaziantep ve Osmaniye'de icra edilen Eren Abluka-12 Şehit Jandarma Er Cüneyt Kırlı operasyonu kapsamında, Osmaniye'nin Küllü köyü kırsalında jandarma özel harekat birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada, iki terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Amanos sahada üst düzey sorumlu olarak faaliyet yürüten ve Terör Arananlar Listesi'nde 2 milyon liraya kadar ödülle "yeşil" kategoride aranan, İranlı "Agit-Kotol" kod adlı Hakim Bedri adındaki terörist olduğu belirlendi.

Diğer teröristin ise sözde Amanos sahada faaliyet yürüten ve Terör Arananlar Listesi'nde 500 bin liraya kadar ödülle "gri" kategoride aranan, "Armanç Nesimi" kod adlı Beraat Boztemir adındaki terörist olduğu tespit edildi.

Şehidin kanı yerde kalmadı

"Yeşil" kategoride aranan "Agit-Kotol" kod adlı Hakim Bedri adlı teröristin 30 Temmuz 2011'de Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi Gaziler köyünde Uzman Çavuş Abdülmecit Yıldırım'ın şehit edilmesi ve bir astsubay ile bir uzman çavuşun yaralanması olayının faili olduğu belirlendi.

Teröristlerin sözde Amanos saha olarak adlandırılan Hatay-Gaziantep-Osmaniye ve Kilis'te, 2013-2021 yılları arasında erzak temin etmek amacıyla çok sayıda vatandaşın alıkoyma, yağma ve kundaklama olaylarına karıştığı tespit edildi.

"Amanoslar temiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Başkomutanım, tekmil veriyorum. Amanoslar temiz. Bugün, Amanos Dağları'nda kahraman jandarma özel harekat biri yeşil, biri gri kategoride 2 teröristin hesabını keserek Hatay'dan Adıyaman'a temizliği tamamladı. Kahraman şehitlerimiz, kanınız yerde kalmadı, kalmayacak."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 1304 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 6 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 vaka sayısı bugün de 1000'in altında
Pfizer, Kovid-19 aşısının 5 yaş altı grup için etkili olduğunu açıkladı
Belçika'da 436 bin doz Kovid-19 aşısı çöpe gidecek
Günlük Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık iki yıl sonra ilk kez 1000'in altına indi

Benzer haberler

'Yeşil' ve 'gri' kategoride aranan iki terörist etkisiz hale getirildi

'Yeşil' ve 'gri' kategoride aranan iki terörist etkisiz hale getirildi

Adana'da arama kurtarma ekipleri tatbikat provası yaptı

Eren operasyonunda etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin gri kategoride arandığı belirlendi

İkna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan bir terörist daha teslim oldu

İkna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan bir terörist daha teslim oldu
Bestler Dereler bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bestler Dereler bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bursa'da 50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi

Bursa'da 50 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi