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Yeni atanan öğretmenlerden 7 bininin güvenlik soruşturması tamamlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni atanan 16 bin 345 öğretmenden 7 bininin güvenlik soruşturmasının tamamlandığını bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 10.09.2022
Yeni atanan öğretmenlerden 7 bininin güvenlik soruşturması tamamlandı

Ankara

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni atanan öğretmenlerimizin güvenlik soruşturmalarında elimizi çabuk tutuyoruz. Mahmut Özer Bakanımızla sıkı iş birliğiyle kura sonrası iletilen 16 bin 345 öğretmenimizden 7 bininin güvenlik soruşturması tamamlanıp gönderildi. Geri kalanı salı akşamı tamamlanmış olacak inşallah." ifadelerini kullandı.

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Yeni atanan öğretmenlerden 7 bininin güvenlik soruşturması tamamlandı
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