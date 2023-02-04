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Yargıtay, kazadan 2 saat sonra 0,48 promil alkollü çıkan sürücüye beraati bozdu

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin kararında, yerleşik adli tıp uygulamalarına göre alkol oranının saatte ortalama 0,15 promil düştüğü belirtilerek, kaza anında sürücünün yaklaşık 0,78 promil alkollü olduğu ve cezalandırılması gerektiğine hükmedildi.

İsmet Karakaş   | 04.02.2023
Yargıtay, kazadan 2 saat sonra 0,48 promil alkollü çıkan sürücüye beraati bozdu

Ankara

Yargıtay, trafik kazasından 2 saat sonra yapılan ölçümde 0,48 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü hakkındaki beraat kararını, adli tıp uygulamalarına göre kaza anında yaklaşık 0,78 promil alkollü olduğu ve cezalandırılması gerektiğine hükmederek bozdu.

Dairenin kararına göre, Muğla'nın Ortaca ilçesinde 2016'da alkollü araç kullanan bir sürücü, saat 09.54'te hasarlı trafik kazasına karıştı. Kazadan 2 saat sonra yapılan ölçümde 0,48 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü hakkında "alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma" suçundan kamu davası açıldı.

Ortaca 3. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık sürücünün atılı suçtan beraatine karar verdi. Cumhuriyet savcısının itirazı üzerine dosya Yargıtay'a geldi.

Temyiz istemini görüşen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı hukuka aykırı bularak bozdu.

Kararın gerekçesinden

Dairenin kararında, yerleşik adli tıp uygulamalarına göre kişiden kişiye farklılık gösterse de alkol oranının saatte ortalama 0,15 promil düştüğü ifade edildi.

Sürücünün yaşanan kazadan 2 saat sonra yapılan ölçümde 0,48 promil alkollü olduğunun belirlendiği aktarılan kararda, yerleşik adli tıp uygulamalarına göre kaza anında yaklaşık 0,78 promil alkollü olduğu kaydedildi.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 48/7'nci maddesinde yer alan "Özel araç sürücüleri için 0,50 promil, diğer araç sürücüleri için 0,20 promil üzerinde alkol kullanan sürücülerin trafik kazası geçirmeleri halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır." hükmünün hatırlatıldığı kararda, sanık sürücünün cezalandırılması gerektiği belirtildi.

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Yargıtay, kazadan 2 saat sonra 0,48 promil alkollü çıkan sürücüye beraati bozdu
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