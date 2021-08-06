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Yangında zarar gören asırlık zeytin ağaçları sergilenecek

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve geniş alana yayılan yangından etkilenen asırlık zeytin ağaçları, bulundukları yerden vinç yardımıyla alınarak sergilenmek üzere korunaklı bölgelere taşınıyor.

Ömer Ürer,İbrahim Aktaş   | 06.08.2021
Yangında zarar gören asırlık zeytin ağaçları sergilenecek Fotoğraf: Ömer Ürer - Anadolu Ajansı

Antalya

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve birçok bölgeye yayılan yangından etkilenen asırlık zeytin ağaçları, orman yangınları konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla Dokuma Park'ta oluşturulacak alanda sergilenecek.

Manavgat'ta bir yandan orman yangınlarının sürdüğü noktalarda söndürme çalışmaları devam ederken diğer yandan ilçede yangından etkilenen mahallelerde hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

Kepez Belediyesi ekipleri de yangında zarar gören asırlık zeytin ağaçlarını bulundukları yerden vinç yardımıyla alarak müzede sergilemek için korunaklı bölgelere taşıyor.

Ağaçlar, orman yangınlarının etkilerine dikkati çekmek için Dokuma Park'ta oluşturulacak alanda sergilenecek.

"Yangında birçok zeytin ağacı zarar gördü"

Kepez Belediyesi sosyal hizmetler görevlisi Ali Mert, AA muhabirine, ekiplerle yangın sürecinde çalışmalara destek verdiklerini söyledi.

Kalemler Mahallesi'nde asırlık ağaçların zarar gördüğünü belirten Mert, yanan asırlık zeytin ağaçlarının belediye ekiplerince vinç yardımıyla sökülerek kamyonlara yüklendiğini anlattı.

Mert, orman yangınlarının etkilerine işaret ederek, "Bunlar 200-300 yıllık zeytin ağaçları. Bunları ölümsüzleştirip Dokuma Park'a gelenlere göstereceğiz. Gelecek nesle yangının nasıl çıktığını, ağaçların yangından nasıl etkilendiğini, hepsini anlatacağız." diye konuştu.

Kalemler Mahallesi'nin yangından en çok etkilenen yerlerden olduğunu belirten Mert, mahalle sakinlerine destek olmak için çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Mert, yangında mahalledeki birçok zeytin ağacının zarar gördüğünü dile getirerek, "Şu anda iki ağacı aldık. İnşallah diğerlerini de alıp sergileyeceğiz." dedi.

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