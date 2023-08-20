Sakarya'da çıkan yangında yaklaşık 8 dönüm ağaçlık alan yandı
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 8 dönüm ağaçlık alan zarar gördü.
Sakarya
Kazımiye Mahallesi Doğruk mevkisinde otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle zeytin ve kızılçam ağaçlarının bulunduğu alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Geyve Orman İşletme Müdürlüğüne ait 3 arazöz ve 10 personel ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaklaşık 3 saatte söndürülen yangında, yaklaşık 8 dönüm ağaçlık alan yandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.