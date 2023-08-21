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Pendik'te alev alan nakliye kamyonu kullanılamaz hale geldi

Pendik'te nakliye kamyonunda çıkan ve binaya sıçrayan yangın söndürüldü.

Metin Tokgöz, Büşra Çoban  | 21.08.2023 - Güncelleme : 21.08.2023
Pendik'te alev alan nakliye kamyonu kullanılamaz hale geldi

Istanbul

Dumlupınar Mahallesi Antalya Sokak'taki bir binaya eşya taşıyan Turgay Bıçak'ın park ettiği nakliye kamyonu motor kısmından alev aldı. Bir anda büyüyerek aracı saran yangın, sokaktaki iki katlı binanın giriş kısmına da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri, kamyondaki ve binanın giriş kısmına sirayet eden yangını söndürdü.

Yangında, kamyon kullanılmaz hale gelirken, binada hasar oluştu.

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