Dolar
27.16
Euro
29.60
Altın
1,894.30
ETH/USDT
1,664.90
BTC/USDT
26,042.00
BIST 100
7,796.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 21.08.2023 - Güncelleme : 21.08.2023
Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Muğla'da saat 18.45'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 61,85 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bu yıl e-Devlete giriş sayısı 3 milyarı aştı
Rize'de şiddetli yağış nedeniyle 2 ev tedbir amacıyla boşaltıldı
Erzurum'da yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
İzmir'in Aliağa ilçesinde orman yangını çıktı
Pendik'te alev alan nakliye kamyonu kullanılamaz hale geldi

Benzer haberler

Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği, Hatay'da 15 bin 300 depremzedeye hizmet verdi

AFAD: Silivri Lojistik Depomuzda, 59 bin çadır ve 5 bin 628 katlanabilir konteyner stoku oluşturuldu

AFAD: Silivri Lojistik Depomuzda, 59 bin çadır ve 5 bin 628 katlanabilir konteyner stoku oluşturuldu
Bodrum'da ada ve koylara Türk bayrağı dikiliyor

Bodrum'da ada ve koylara Türk bayrağı dikiliyor
Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçiş için bekleyenlere AFAD'dan su ve şerbet ikramı

Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçiş için bekleyenlere AFAD'dan su ve şerbet ikramı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet