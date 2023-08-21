İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Izmir
Yalı Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın noktadaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına 4 uçak, 4 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı ve dozerle müdahale edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.