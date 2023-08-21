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İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Halil Fidan  | 21.08.2023 - Güncelleme : 21.08.2023
İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Izmir

Yalı Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın noktadaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına 4 uçak, 4 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı ve dozerle müdahale edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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