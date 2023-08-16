Dolar
27.07
Euro
29.50
Altın
1,900.28
ETH/USDT
1,816.10
BTC/USDT
29,000.00
BIST 100
7,662.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Futbol Takımı, Neftçi Bakü ile yapacakları maçın son hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştiriyor. Neftçi Futbol Takımı, Beşiktaş ile yapacakları maçın son hazırlıklarını Beşiktaş Stadı’nda gerçekleştiriyor.
logo
Gündem

Kırıkkale'de bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir fabrikada fuel oil tankında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın söndürüldü.

Muhammet Fatih Gökmen  | 16.08.2023 - Güncelleme : 16.08.2023
Kırıkkale'de bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Kırıkkale

Yeni sanayi sitesinde savunma sanayisine yönelik üretim yapan bir fabrikada fuel oil tankında yaşanan patlamanın ardından çıkan yangın, kısa sürede fabrikanın diğer bölümlerine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, Kırıkkale ve Yahşihan belediyeleri ile MKE AŞ'ye ait itfaiye ekipleri, AFAD, sağlık, polis ile özel firmalara ait vinç ve iş makineleri yönlendirildi.

Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü, yangın sonucu fabrikada büyük çapta hasar oluştu.

Yangında, hafif şekilde yaralanan işçilerden M.B. (35) ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan da bölgeye gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, gazetecilere, "Herhangi bir can kaybı yok, o sevindirici. Arkadaşlarımız soğutma çalışmalarına devam ediyor. Allah bir daha yaşatmasın." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Yüzyılı'na yakışır yeni projeleri, yine hep birlikte hayata geçireceğiz
Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Bodrum'da dalgıçlar deniz dibinden 20 tona yakın tonoz ve çapa çıkardı
Kırıkkale'de bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Sakarya'da "3 gün boyunca dalgalı denize girmeyin" uyarısı

Benzer haberler

Kırıkkale'de bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Kırıkkale'de bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Aksaray'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Bolu'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Bayburt'ta dağlık alandaki örtü yangını söndürüldü

Bayburt'ta dağlık alandaki örtü yangını söndürüldü
Afyonkarahisar'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Afyonkarahisar'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet