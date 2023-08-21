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Silivri'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Silivri'de ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Alparslan Ermiş  | 21.08.2023 - Güncelleme : 21.08.2023
Silivri'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Çeltik mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangın, helikopterin de destek verdiği çalışmalar sonucu daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Ekiplerin alandaki soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının yaklaşık 40 hektarlık alanda etkili olduğu öğrenildi.





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