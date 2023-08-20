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Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Mehmet Bayrak  | 20.08.2023 - Güncelleme : 20.08.2023
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay

Kisecik Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

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