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Kahramanmaraş'ta sıcak hava bunaltıyor

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, sıcak hava hayatı zorlaştırıyor.

Sinan Doruk  | 20.08.2023 - Güncelleme : 20.08.2023
Kahramanmaraş'ta sıcak hava bunaltıyor Fotoğraf: Sinan Doruk/AA

Malatya

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte, hava sıcaklığı gölgede 39 derece ölçülürken kent merkezindeki termometreler 50 dereceyi gösterdi.

Bazı vatandaşlar evden çıkmamayı tercih etti bazıları da park ve bahçelerdeki gölgelik alanlar ile nehir kenarlarında serinlemeye çalıştı.

Kent merkezinin bunaltıcı havasından kaçan vatandaşlardan bazıları da Onikişubat ilçesi kırsal Döngel mahallesindeki mesire alanında yoğunluk oluşturdu.

Gaziantep başta olmak üzere Adana, Osmaniye gibi çevre illerden de gelen vatandaşlar Döngel Şelalesi ve derede vakit geçiriyor.

Meteoroloji yetkilileri, sıcak havanın bir süre daha etkisini sürdüreceğini bildirdi.

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