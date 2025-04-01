Uzmanından "halıdaki lekeye deterjan dökmeyin" uyarısı
Konya Profesyonel Halı Yıkamacılar Derneği Başkanı Mehmet Mıhoğlugil, rengi ve orijinalliği bozulmaması için halıdaki lekeye deterjan dökülmemesi uyarısında bulundu.
Konya
Mıhoğlugil, AA muhabirine, sektörde, bahar temizliği hazırlığı telaşının yaşandığını söyledi.
Halı temizliğinin insan sağlığını doğrudan etkilediğini anlatan Mıhoğlugil, alerjiye neden olan tozun halılarda biriktiğini dile getirdi.
Mıhoğlugil, halı temizlemede profesyonel şirketlerden hizmet alınmasının önemine işaret ederek, "Halıyı aldığımızda ilk önce toz alma makinesinde arındırıyoruz. Tozu ve kılı alınan halı, daha az su ve deterjanla temizleniyor. Bu da son derece önemli olan su kaynaklarını tasarruflu kullanımı konusunda önemli. Halılar makinelerde titizlikle elden geçiyor. Kurutulması, paketlenmesi bunların her biri özen istiyor." diye konuştu.
Profesyonel şirketlerin kullandıkları makineler sayesinde su ve enerji tasarrufuna da son derece dikkat edildiğini vurgulayan Mıhoğlugil, halıların yıkattırılmadan önce firma araştırılması yapılması önerisinde bulundu.
Yılda en az bir kez yıkatılmalı tavsiyesi
Mıhoğlugil, halıların yılda en az bir kez yıkatılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Halıya çay döküldü, hemen koşup deterjanla müdahale ediliyor. Deterjan halının ana rengini bozar ve lekeyi pekiştirir. Onun için oraya bir bardak su döksünler. Profesyonel şirketleri arasınlar ve destek alsınlar. Çocuklu bir evin halıları yılda birden fazla yıkanmalıdır. Çünkü hastalıklar ayaklardan tozlardan içeriye geliyor. Konya bölgesinde suda kireç çok fazla olunca, kirecin modülünü bozan kimyasal ilave ederek kullanıyoruz. Su tasarrufu çok önemli. Kaynaklarımız kısıtlı, buna da dikkat edilmesi gerekiyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.