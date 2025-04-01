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Aydın ve Antalya'da fırtına etkili oldu

Aydın ve Antalya'da etkili olan fırtına, çeşitli ilçelerde çatıları uçurdu, ağaçları devirdi.

Enes Uzun, Talip Demirci  | 01.04.2025 - Güncelleme : 01.04.2025
Aydın ve Antalya'da fırtına etkili oldu Fotoğraf: Talip Demirci/AA

Aydın/Antalya

Kentte akşam saatlerinde başlayan fırtına ve sağanak, gece de devam etti.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ilçelerde ağaçlar devrildi. Çatıların uçmasına neden olan rüzgar, Koçarlı ilçesindeki Çallı Mahalle Camisi'nin külah bölümünü yıktı.


Fotoğraf: Enes Uzun/AA

Aydın Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine ekiplerin olumsuz hava şartları nedeniyle gece boyunca görevde olduğunu söyledi.

Efeler, İncirliova, Didim ve Koçarlı ilçelerinde 26 çatının uçtuğunu kaydeden Canbolat, olaylarda herhangi bir yaralanmanın olmadığını ifade etti.

Antalya

Kaş ilçesinde fırtına seralarda hasara yol açtı.

İlçede geceden itibaren sağanak ve fırtına etkisini gösterdi.


Fotoğraf: Talip Demirci/AA

Kınık, Ova, Yeşilköy, Çavdır, Çayköy ve Palamut mahallelerinde etkili olan fırtınada, örtü altı seraları zarar gördü. Fırtına, bazı seraların çatısının uçmasına, bazılarının da naylonlarının yırtılmasına neden oldu.

Bölgede bazı zeytin bahçelerinde ise ağaçlar devrildi.

Kaş Ziraat Odası Başkanı Ramazan Süer, fırtınanın özellikle tarım bölgesindeki bazı mahallelerde zarara yol açtığını söyledi.

Süer, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası Başkanlığınca bölgede hasar tespit çalışması yapacaklarını bildirdi.

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