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Yaşam

Mersin'de deniz dibinden alışveriş sepeti, halat ve çanak anten çıktı

Mersin'de, Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, deniz dibinden alışveriş sepeti, halat, çanak anten ve plastik atık çıkarıldı.

Mustafa Ünal Uysal  | 07.06.2023 - Güncelleme : 07.06.2023
Mersin'de deniz dibinden alışveriş sepeti, halat ve çanak anten çıktı Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal/AA

Mersin

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Mersin Marina'da "Deniz Dibi Temizliği ve Dalış Etkinliği" düzenlendi.

Etkinliğe, Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Mersin Üniversitesi (MEÜ) ekipleri de destek verdi.

Program kapsamında dalgıçlar, deniz dibinden alışveriş sepeti, halat, çanak anten, plastik başta olmak üzere çok sayıda atık topladı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, gazetecilere, Dünya Çevre Günü kapsamında farkındalık için bazı etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Denizin kirletilmemesi gerektiğine değinen Halisdemir, "Vatandaşlardan beklentimiz atıkların atılmaması. 'Bir şey olmaz.' demeyin. Bu deniz hepimizin. Denizin nimetlerinden faydalanmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

MEÜ Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas da atıkların deniz canlıları için risk oluşturduğunu belirtti.

Etkinlik sonunda farkındalık oluşturmak için atıklar kıyıda sergilendi.

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