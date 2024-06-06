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Yaşam

Mersin'de denizden araba lastiği, plastik sandalye ve demir parçaları çıktı

Mersin'de su altı dronu destekli dalgıç itfaiyelerin katılımıyla yapılan temizlik çalışmasında deniz dibinden çok sayıda araba lastiği, plastik sandalye, demir parçaları ve şişe çıkarıldı.

Serkan Avci, Yakup Sağlam  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
Mersin'de denizden araba lastiği, plastik sandalye ve demir parçaları çıktı Fotoğraf: Serkan Avci/AA

Mersin

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesince Dünya Çevre Haftası kapsamında, Akdeniz ilçesi Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nda "Deniz Dibi Temizliği ve Dalış Etkinliği" düzenlendi.

İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Amirliği bünyesindeki balık adamlar, Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas ile denize dalış gerçekleştirdi.

Su altı dronu ile destek verilen etkinlikte, deniz dibinden çok sayıda araba lastiği, demir parçaları, halat, şişe, naylon paket, teneke, plastik sandalye ve kasa çıkarıldı.

Toplanan atıklar, farkındalık için sahil kenarında sergilendi.

Deniz kaplumbağaları poşetleri denizanası sanabiliyor

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, AA muhabirine, etkinliği deniz temizliğine dikkati çekmek için düzenlediklerini söyledi.

Mersin'in 321 kilometrelik deniz kıyısına sahip olduğunu belirten Halisdemir, "Burada inanılmaz sayıda deniz kaplumbağaları, caretta carettalar bulunuyor. Bu canlılar kirliliği bazen algılayamıyor. Poşetleri denizanası sanarak yiyorlar. Sonrasında maalesef ölümleriyle karşılaşabiliyoruz. Poşet ve benzeri atıkların denize atılmamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Halisdemir, atıkların deniz canlılarının yaşam dengesini olumsuz etkilediğine dikkati çekti.

Etkinlikte barınağın çok küçük bir alanında temizlik yaptıklarını vurgulayan Halisdemir, "Balık adamlarımız deniz bulanık olmasına rağmen çok sayıda atık çıkardı. En çok lastik çıktığını gördük. Genelde tekneklerin kullandığı lastikler inanılmaz sayıda deniz tabanında bulundu. Sandalye, şişe gibi denizde olmaması gerek birçok ürün çıktı." diye konuştu.

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