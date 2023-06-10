Ümraniye'de yangına müdahale sırasında ağır yaralanan itfaiye eri hastanede şehit oldu
Ümraniye'de yangına müdahale ederken yüksekten düşerek ağır yaralanan itfaiye eri, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
İstanbul
İstanbul İtfaiyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ümraniye İtfaiye Grubumuzda görevli personelimiz Özcan Gök, yangına müdahale ederken ağır yaralanmış ve tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve İtfaiye Teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından, "Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve İstanbul İtfaiyemize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı.
İstanbul İtfaiyesinde görevli Özcan Gök, Ümraniye İMES Sanayi Sitesi'ndeki yangına çatıdan müdahale etmeye çalıştığı esnada düşerek ağır yaralanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.