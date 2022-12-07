Uluslararası Çevre İletişim Derneği Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadelesini ABD'de anlatacak
Dernek Başkanı Sevda Güner, "Türkiye'nin kamu diplomasisi, çevre alanında yaptıklarını anlatmak için Uluslararası Çevre ve İletişim Zirvesini 2023 Ocak ayında Washington'da düzenlemek istiyoruz." dedi.
Ankara
Uluslararası Çevre İletişim Derneği Başkanı Sevda Güner, Türkiye'nin çevre ve iklim değişikliği ile mücadelede yoğun çaba harcadığını belirterek, ülkenin kazanımlarını yurt dışında anlatmak amacıyla Uluslararası Çevre ve İletişim Zirvesi'ni 2023 Ocak ayında Washington'da düzenleyeceklerini bildirdi.
Güner, AA muhabirine, dün başlayan ve bugün Ankara'da devam eden Uluslararası Çevre ve İletişim Zirvesi'ne ilişkin açıklamada bulundu.
Sevda Güner, Türkiye iklim değişikliğiyle mücadelede sarf ettiği çabaya destek vermek amacıyla Ankara merkezli, bu yıl kurdukları Uluslararası Çevre İletişim Derneğini ocak ayında Washington, ardından Londra'ya taşımak istediklerini kaydetti.
Çevre meselelerinin tek bir ülkenin, şirketin veya kişinin sorunu olmadığını, dünyanın herhangi bir yerinde havayı, doğayı kirleten, çevre dengesini bozan çalışmaların herkesi etkilediğini vurgulayan Güner, buna rağmen enerjiden sanayiye pek çok alanda eleştirel yaklaşımların başladığını söyledi.
Güner, "Keskin karşıtlıklar oluştukça, birbirimize karşı yoğun bir politika yürüttükçe, asıl meselenin hedefinde olan enerji üreticileri, maden üreticileri ve sanayi üreticilerinde bir değişim sağlayamıyoruz. Çünkü herkes bir köşede bir şey anlatıyor, bir politika üretmeye çalışıyor ama birbiriyle iletişim ve diyalog kurmadığı için asıl meseleyi çözemiyoruz." dedi.
İklim ve çevre meselelerinin odak noktasında enerji, sanayi, maden üreticilerinin bulunduğunu vurgulayan Sevda Güner, iklim değişikliğiyle mücadelede davranış değişikliğinin olması gerektiğini belirtti.
İnsanı ve çevreyi merkeze koymanın, bir tesis, fabrika kurarken ya da bir çalışma yapılırken doğanın önceliklenmesi ile ifade edildiğini kaydeden Güner, şöyle konuştu:
"Dernek olarak keskin karşıtlıkla iletişim yürütmek yerine, masaya birlikte oturup, üreticilerin dönüşümlerini ve değişimlerini etkileyecek iletişim ağları kurmak, birlikte bir politika yürütmek istiyoruz. Sonuçta enerji üreten de çevre ve iklim savunucusu olan kişiler de hepimiz aynı gemideyiz, dünya hepimiz için aynı ev. Hedef kitlemizde olan üreticileri iletişim kurarak dönüştürmeyi hedefliyoruz."
Ankara'da devam eden Uluslararası Çevre ve İletişim Zirvesi'nde çevre ile enerji sektörünün uzmanlarını bir araya getirdiklerini anlatan Güner, "Türkiye'nin kamu diplomasisi, çevre alanında yaptıklarını anlatmak için Uluslararası Çevre ve İletişim Zirvesi'ni 2023 Ocak ayında Washington'da düzenlemek istiyoruz. Ardından Londra merkezli Avrupa organizasyonumuz var." dedi.
Medyanın çevre meselelerinin merkezinde olduğunu ama daha da aktif yer almasını istediklerini dile getiren Güner, "Çevre meselesinin siyasallaşmasını istemiyorum. Çocuklarımıza bırakacağımız temiz bir dünya bir politika meselesi değildir, insanlık meselesidir. Bu açıdan medyanın, adaletli, objektif ama kararlı bir şekilde sürece dahil olması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.
Uluslararası Çevre İletişim Derneği Başkanı Sevda Güner, Zirvenin sonuç raporunu, TBMM'ye ve ilgili komisyonlara göndereceklerini, raporun İngilizcesini de Amerika'da yayınlayacaklarını ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.