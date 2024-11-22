Dolar
34.55
Euro
36.02
Altın
2,710.46
ETH/USDT
3,285.00
BTC/USDT
98,769.00
BIST 100
9,549.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

"Uluslararası Arabuluculuk Şurası" 28 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Ankara'da yapılacak

Türk Dünyası Arabulucular Birliği Başkanı Yakup Erikel, "1.Uluslararası Arabuluculuk Şurası"nın 28 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Ankara'da yapılacağını bildirdi.

Esra Ağaçyetiştiren  | 22.11.2024 - Güncelleme : 22.11.2024
"Uluslararası Arabuluculuk Şurası" 28 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Ankara'da yapılacak Fotoğraf: İsmail Aslandağ/AA

Ankara

Erikel, Azerbaycan Arabuluculuk Kurulu Başkanı Nadir Adilov'un da katıldığı, Hamamönü'ndeki şura binasında düzenlenen toplantıda, Türk Dünyası Arabulucular Birliğinin kuruluş sürecini ve gelinen aşamayı anlattı.

Hukukçular olarak, ulusal ve uluslararası alanda, Türk dünyasına ve öz medeniyet değerlerine hizmet etmek istediklerini ifade eden Erikel, bu çalışmalara ilişkin, kuruluşa "Türk Dünyası Arabulucular Birliği" adının verildiğini belirtti.

Bu süreçte başta Azerbaycan olmak üzere, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Macaristan ve KKTC'ye ziyaretler yaparak bu ülkelerdeki hukukçu arabulucu ve avukatlarla istişarelerde bulunduklarını aktaran Erikel, arabuluculuk sistemi olmayan ülkelerde arabuluculuğu kurmak istediklerini ve o ülkelerde hukukçulara bu hususta yardımcı olmayı amaçladıklarını söyledi.

Erikel, şunları kaydetti:

"Türkiye arabuluculuğu, İtalya'dan, İngiltere'den öğrendi. Biz artık önemli bir birikim elde ettik ve bu aşamadan sonra bu birikimlerimizi kardeş ülkelere taşıyalım istiyoruz. Bu kardeş ülkeler içerisinde, Türkmenistan'da ve KKTC'de arabuluculuk yok, burada arabuluculuk sistemini kurgulayacağız. İkinci amacımız ise arabuluculuk olan ülkelerde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan veya buna benzer ülkelerde arabuluculuk standartlarını yükselterek, bir dünya markası haline getirmek."

Erikel, 28 Kasım'da Ankara Hakimevleri'nde, 10 ülkeden 135 kişinin katılımıyla başlayacak şuraya, Türkiye'den katılmak 550 kişinin müracaat ettiğini de bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afyonkarahisar'daki restoran yangınına ilişkin iş yeri sahibi tutuklandı
Kosova'nın tek Türk Belediyesi Mamuşa'da Genel Aile Sağlık Merkezi açıldı
Tunceli ve Ovacık belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı
"Uluslararası Arabuluculuk Şurası" 28 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Ankara'da yapılacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bugün artık büyük ve güçlü Türkiye var

Benzer haberler

"Uluslararası Arabuluculuk Şurası" 28 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Ankara'da yapılacak

"Uluslararası Arabuluculuk Şurası" 28 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Ankara'da yapılacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet