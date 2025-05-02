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Ülke genelindeki denetimlerde 21 göçmen kaçakçısı ve 547 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelindeki denetimlerde biri yabancı uyruklu 21 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 547 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 02.05.2025 - Güncelleme : 02.05.2025
Ülke genelindeki denetimlerde 21 göçmen kaçakçısı ve 547 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin göç yönetiminde insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunduğunu belirtti.

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Göç konusunun düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alındığını bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 420 bin 269 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde, 28 bin 630 personel, 9 bin 152 ekip ile 5 bin 684 noktada 4 bin 309 metruk bina, 7 bin 869 umuma açık yer, 493 terminal ve 2 bin 798 diğer yerler olmak üzere toplam 15 bin 469 yer kontrol edildi.

Ülke genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerde 1'i yabancı uyruklu 21 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 547 düzensiz göçmen yakalandı."

Yerlikaya, düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin başlatıldığı bilgisini paylaşarak, operasyonda görev alanları tebrik etti.

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