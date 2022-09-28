Türkiye'den Burkina Faso'da terör saldırısında ölenler için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'nun Soum vilayetinde gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Ankara
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Burkina Faso’nun Soum vilayetinde gerçekleşen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından derin üzüntü duyulduğu belirtildi.
Açıklamada "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Burkina Faso halkına içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Burkina Faso hükümetinden olaya ilişkin yapılan açıklamada ülkenin kuzeyine malzeme taşıyan 150 araçlık askeri konvoya düzenlenen terör saldırısında 11 askerin öldüğü, 50 sivilin kaybolduğu belirtilmişti.
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