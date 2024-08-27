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Türkiye'den Bangladeş'teki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş'te yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Can Efesoy  | 27.08.2024 - Güncelleme : 27.08.2024
Türkiye'den Bangladeş'teki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bangladeş'te son günlerde yaşanan sel felaketi nedeniyle meydana gelen can kayıplarından ve maddi hasardan derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, dost ve kardeş Bangladeş halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.

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