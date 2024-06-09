Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki seçimler için oy kullanmaya başladı
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İzmir'de yaşayan çifte vatandaşlık sahibi kişiler, Bulgaristan genel seçimi ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için sandık başına gitti.
Edirne/İzmir
Edirne'de çifte vatandaşlar Bulgaristan Başkonsolosluğu, 75. Yıl İlkokulu ve Keşan Lisesi'nde oylarını kullandı.
Oy kullanma işlemi öncesi görevliler vatandaşların kimlik belgelerini kontrol etti.
Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, AA muhabirine, seçimler için Türkiye'de 23 ilde 166 sandık kurulduğunu söyledi.
Seçimlerin Bulgaristan Türkleri için hayırlı olmasını dileyen ve çifte vatandaşları sandığa davet eden Güneş, "Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımız bizler için çok kıymetli. Bizim akrabalarımız, dostlarımız ve yakın insanlarımız. Bizim vatandaşlarımız problemleri dile getirmek istiyorlarsa sandığa gidip bu dileklerini yansıtmalılar." dedi.
Aydın Canay ise oy kullanarak görevlerini yerine getirdiklerini belirtti. Canay, çifte vatandaşların hakları için sandığa gitmenin önem arz ettiğini kaydetti.
Kırklareli
Kırklareli'nde de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu Lisesi'nde kurulan sandıkta oy verme işlemi devam ediyor.
Kırklareli Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bulgaristan genel seçimi ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için çifte vatandaşların 6'ıncı kez sandık başında olduğunu ifade etti.
Çifte vatandaşların seçimlere ilgi gösterdiğini söyleyen Ateş, seçimlerin hem Bulgaristan'daki hem de Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.
Bulgaristan seçimlerinin çok önemli olduğunu dile getiren Ateş, "Çifte vatandaşlarımızın sosyal haklarını daha iyi koruyabilmeleri için çok önemli. Çünkü bir sürü sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu sorunların ortadan kaldırılması için seçimler büyük önem arz ediyor." diye konuştu.
Tekirdağ
Tekirdağ'da da çifte vatandaşlar, 50. Yıl Ortaokulu'nda oylarını kullanıyor.
Tekirdağ Bulgaristan Göçmenleri Derneği Başkanı Kemal Öztürk, sabahın erken saatlerinden itibaren oy vermenin devam ettiğini belirterek, seçimin hayırlı olmasını diledi.
İzmir
İzmir'de yaşayan çifte vatandaşlık sahibi kişiler, Bulgaristan genel seçimi ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için sandık başına gitti.
İzmir'de ikamet eden Bulgaristan vatandaşları, saat 07.00 itibarıyla kent genelindeki 18 noktada kurulan sandıklarda oy kullanmaya başladı.
İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (İZMİR BAL-GÖÇ) yetkilileri de okulların girişlerine kurdukları stantlarda oy kullanmak için gelenlere yardımcı oluyor.
Gaziemir ilçesindeki Remzi Doğan İlkokulunda görev yapan Dernek Başkanı Abdurrahim Nursoy, AA muhabirine, Bulgaristan'da son 3 yılda altıncı kez erken seçime gidildiğini belirtti.
Türkiye'de 160 sandıkta oy kullanıldığını aktaran Nursoy, "İzmir'de de 18 sandıkta toplam 33 bin 650 seçmenimiz var. Bu vatandaşlarımızı, Bulgaristan demokrasisine katkı sunmaları, haklarını savunmaları ve orada kalan soydaşlarımıza destek olmaları için sandığa davet ediyoruz. İnşallah bugün çıkacak sonuçlarla Bulgaristan'ın istikrarı anlamında gerekli koalisyon kurulur." dedi.
Oy kullanmaya gelen Kasım Durmuş da vatandaşlık görevi için bir kez daha sandık başına gittiklerini ifade etti.
Seçimlerin önemine değinen Durmuş, "Biz her defasında seçimlere iştirak etmeye çalışıyoruz. Çünkü biz de Bulgaristan vatandaşıyız, orada olup bitenlerle ilgiliyiz, orada haklarımız var. Halen alınacak haklarımız var, onlara ulaşabilmemiz için temsiliyetimizi çoğaltmamız lazım." diye konuştu.
İzmir'de 6 ilçedeki 18 sandıkta devam eden oy kullanma işlemi, saat 20.00'ye kadar sürecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.