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İsrail ordusunun, Sderot kentinden abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar görülüyor.
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Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın üst düzey yöneticisine 17 yıl 6 ay hapis cezası

MİT ve emniyetin operasyonuyla Türkiye'de yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi "Abu Zeyd" kod adlı terörist Bashar Al Sumaidai, 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Zeynep Yeşildal  | 16.10.2023 - Güncelleme : 16.10.2023
Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın üst düzey yöneticisine 17 yıl 6 ay hapis cezası

İstanbul

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