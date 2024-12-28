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Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi, bölgeye çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. -VTR-
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 28.12.2024 - Güncelleme : 28.12.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa 8. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.

(Bursa/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yurttaş Sesleniyor 'Haklarımızı Alacağız'" mitingine katılacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valilik ve Belediyeye ziyarette bulunacak, AK Parti 7. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi'ne iştirak edecek.

(Çankırı/12.30/13.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi" tanıtım törenine katılacak.

(Hatay/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahta-Narince-Siverek Yolu Açılış Töreni'ne ve AK Parti Adıyaman 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak, Adıyaman Valiliğini ziyaret edecek.

(Adıyaman/11.00-13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ⁠İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL

1- Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.

(Diyarbakır/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti'nin Bahçeşehir Spor Salonu'nda yapılacak 8. olağan kongresine katılacak.

(Düzce/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasına, Mersinspor-TOFAŞ ve Darüşşafaka Lassa-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla devam edilecek.

(Mersin/15.30/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

3- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftası, Bodrum Basketbol-Danilos Pizza maçıyla başlayacak.

(Muğla/15.00) (Fotoğraflı)

4- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasında, Yenimahalle Belediyespor-Üsküdar Belediyespor karşılaşması oynanacak.

(Ankara/18.00) (Fotoğraflı)

5- Beşiktaş Kulübü Başkanı ve başkan adayı Hüseyin Yücel, olağanüstü genel kurul öncesi medya mensuplarıyla bir araya gelerek, "Beşiktaş için 5 adım" vizyonunu açıklayacak.

(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası eleme turuna, A Grubu'nda Mihalıççık Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor ve B Grubu'nda Rize Belediyespor-DEPSAŞ Enerji maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/Rize/17.00) (Fotoğraflı)

7- Türkiye Motosiklet Federasyonu Şampiyonlar Ödül Töreni, Bahçelievler Belediyesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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