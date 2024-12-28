Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa 8. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.
(Bursa/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yurttaş Sesleniyor 'Haklarımızı Alacağız'" mitingine katılacak.
(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valilik ve Belediyeye ziyarette bulunacak, AK Parti 7. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi'ne iştirak edecek.
(Çankırı/12.30/13.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi" tanıtım törenine katılacak.
(Hatay/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahta-Narince-Siverek Yolu Açılış Töreni'ne ve AK Parti Adıyaman 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak, Adıyaman Valiliğini ziyaret edecek.
(Adıyaman/11.00-13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.
(Diyarbakır/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti'nin Bahçeşehir Spor Salonu'nda yapılacak 8. olağan kongresine katılacak.
(Düzce/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasına, Mersinspor-TOFAŞ ve Darüşşafaka Lassa-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla devam edilecek.
(Mersin/15.30/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)
3- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftası, Bodrum Basketbol-Danilos Pizza maçıyla başlayacak.
(Muğla/15.00) (Fotoğraflı)
4- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasında, Yenimahalle Belediyespor-Üsküdar Belediyespor karşılaşması oynanacak.
(Ankara/18.00) (Fotoğraflı)
5- Beşiktaş Kulübü Başkanı ve başkan adayı Hüseyin Yücel, olağanüstü genel kurul öncesi medya mensuplarıyla bir araya gelerek, "Beşiktaş için 5 adım" vizyonunu açıklayacak.
(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası eleme turuna, A Grubu'nda Mihalıççık Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor ve B Grubu'nda Rize Belediyespor-DEPSAŞ Enerji maçlarıyla devam edilecek.
(Konya/Rize/17.00) (Fotoğraflı)
7- Türkiye Motosiklet Federasyonu Şampiyonlar Ödül Töreni, Bahçelievler Belediyesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.