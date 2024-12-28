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Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 3 milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yer aldı.

Büşranur Keskinkılıç  | 28.12.2024 - Güncelleme : 28.12.2024
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Ankara

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 29 Mart 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması"nın onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu anlaşmayla, askeri eğitim, tatbikat, savunma sanayi, askeri işbirliği, silahlı kuvvetlerin teçhizatı, askeri istihbarat, lojistik işbirliği askeri tıp hizmetleri ve muhabere, elektronik, bilgi sistemleri ve siber savunma alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca, 23 Mart 2021'de Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi Alanın İşbirliği Anlaşması'na ilişkin karar da Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, anlaşma, savunma malları ve hizmetlerinin geliştirilmesi, üretimi, satın alınması, bakımı, ilgili teknik ve lojistik destek alanlarında daha etkin işbirliği yoluyla tarafların savunma sanayi kapasitelerini artırarak, taraflar arasında savunma sanayi alanında işbirliğini tesis etmeyi amaçlıyor.

5 Haziran 2013'te "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hastane İşletme ve Devir Protokolü"ne ek 16 Şubat 2024 ve 18 Mart 2024 tarihli notaların onaylanmasına ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu kararda, anlaşmada yapılan bazı değişiklikler bulunuyor.

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