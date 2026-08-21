UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar oynandı

Emre Aşıkçı
21 Ağustos 2026•Güncelleme: 21 Ağustos 2026
Beşiktaş, konuk ettiği Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'i 3-0 yenerken, Trabzonspor ise ağırladığı Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a 1-0 yenildi.
Avrupa Ligi play-off turu ilk maçlarının sonuçları şöyle:
Kairat (Kazakistan)-Anderlecht (Belçika): 0-3
Jagiellonia (Polonya)-Iberia (Gürcistan): 4-0
Mjallby (İsveç)-Salzburg (Avusturya): 0-1
Trabzonspor-Ferencvaros (Macaristan): 0-1
Universitatea Craiova (Romanya)-Ararat-Armenia (Ermenistan): 1-1
Egnatia (Arnavutluk)-Lillestrom (Norveç): 0-0
Lech Poznan (Polonya)-Thun (İsviçre): 7-0
Beşiktaş-Kauno Zalgiris (Litvanya): 3-0
Sint-Truidense (Belçika)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0
Kızılyıldız (Sırbistan)-Viktoria Plzen (Çekya): 3-0
OFI (Yunanistan)-CSKA Sofya (Bulgaristan): 3-0
Benfica (Portekiz) Aarhus (Danimarka): 3-1