Başkentte pedallar 5. kez spor turizmi için çevrilecek Gran Fondo Başkent Bisiklet Yarışı, 5'inci yılında yaklaşık 1000 bisikletçinin katılımıyla 23 Ağustos Pazar günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

Gran Fondo Başkent Bisiklet Yarışı Direktörü ve 78 Event Genel Müdürü Ömer Kafkas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun 5. yılının kendileri açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Kafkas, katılımcı sayısı ile kamu ve sponsor desteğinin her yıl arttığını belirterek, "Tam da başkent Ankara'ya, Cumhuriyet'in kalbi Ankara'ya yakışacak bir organizasyonu hazırlıyoruz. Heyecanlıyız. Bu yıl 40-42 şehirden, 15-20 ülkeden sporcuları Ankara'da ağırlayacağız." diye konuştu.

Organizasyon için yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinden geçtiklerini aktaran Kafkas, yarışın güvenlik, sağlık ve trafik düzenlemeleri bakımından kapsamlı bir koordinasyon gerektirdiğini dile getirdi.

Ankara'nın önemli bir bölümünün kademeli olarak trafiğe kapatılacağını kaydeden Kafkas, "Ciddi bir güvenlik ve sağlık hazırlığı var. Geçtiğimiz bir yıl boyunca bütün bu hazırlıkları birçok kez gözden geçirdik. Artık bu hafta sonu için bütün hazırlıklar tamam." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf : Abdullah Güçlü/AA

Yarış Bilkent Center'dan​​​​​​​ başlayacak

Gran Fondo Başkent'in Bilkent Center'dan start alacağını belirten Kafkas, kayıt ve etkinlik alanının da burada kurulacağını söyledi.

Kafkas, yarışın 23 Ağustos Pazar günü saat 08.00'de başlayacağını, ödül töreninin ise saat 12.30'da yapılacağını aktararak, parkurla ilgili şunları kaydetti:

“Bilkent Center'ın önünden başlayan yarış, Sabancı Bulvarı'na doğru inecek. Ardından Hoşdere ve Anayasa Mahkemesi önünden köylere doğru ilerleyecek. Yarışın ilk saatinde Ankara şehir merkezini terk edip trafiğin yeniden açılmasının ardından şehrin ve doğal güzelliklerin tamamını sergilediğimiz bir parkur olacak. Yaklaşık 100 kilometrelik uzun parkurun yanı sıra 50 kilometre civarında kısa bir parkur olacak. Her iki parkurda toplamda 1000 civarında sporcu bu hafta sonu ter dökecek.”

"Ankara'ya büyük bir ekonomik değer bırakıyoruz"

Kafkas, Gran Fondo Başkent'in yalnızca sportif bir organizasyon olmadığını, Ankara'nın tanıtımı ve spor turizmi açısından da önemli katkı sağladığını söyledi.

Dünyanın önemli kentlerinin kendilerini spor organizasyonlarıyla markalaştırdığına dikkati çeken Kafkas, "Tokyo Maratonu, Boston Maratonu, New York Maratonu, Tour de France, Paris Maratonu... Dünyanın büyük kentlerinin kendilerini sporla markalaştırdığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kafkas, Ankara'nın da bu alanda daha güçlü organizasyonlara ev sahipliği yapması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Spor turizmi dünyada 1 trilyon dolara yaklaşan bir rakama ulaştı. Dünya, sporla büyük bir trafik oluşturuyor ve bunun ekonomik gücünü arkasına almaya çalışıyor. Biz de özellikle Ankara'da bu organizasyonların daha güçlü olması için ekstra çaba harcıyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerinden yaklaşık 1000 konuk Ankara'ya gelecek. 20-25 otel dolacak. Bu konuklarımız Ankara'da yiyor, içiyor, dolaşıyor, tarihi yerleri geziyor. Bir hafta sonu 15-20, 30 milyon liralık bir organizasyonla şehre çok hızlı bir ekonomik girdi sağlamış oluyoruz. Sağlanan ekonomi yine Ankara'da kalıyor.”

"Vites yükseltmek istiyoruz"

Kafkas, Gran Fondo Başkent'i daha da büyütmek istediklerini belirterek, Ankara'nın spor turizmi alanında Türkiye'ye örnek olabileceğini söyledi.

"Türkiye'nin her köşesi bir cennet." ifadesini kullanan Kafkas, Van Gölü, Efes Antik Kenti, İstanbul Boğazı gibi farklı bölgelerde yapılacak spor organizasyonlarının Türkiye'nin tanıtımına katkı sunacağını dile getirdi.

Ankara'nın spor turizmi anlamında Türkiye'yi lokomotif olarak çekeceğine inandıklarını aktaran Kafkas, "O yüzden heyecanlıyız. Buradaki sayıyı artırmak istiyoruz. Gran Fondo Başkent 5 yaşında ama artık devamında maratonlarla ya da diğer büyük kitlesel amatör spor organizasyonlarıyla bu işi büyütmek istiyoruz. Vites yükseltmek istiyoruz." diye konuştu.

"Türkiye'nin her metrekaresinde bu organizasyon yapılabilir"

Kafkas, Gran Fondo gibi organizasyonların Türkiye'nin farklı şehirlerine ve doğal güzelliklerine taşınabileceğini belirterek, Kars, Hakkari ve Van gibi kentlerin de bisiklet organizasyonları için önemli potansiyel taşıdığını söyledi.

"Olmamasının önünde hiçbir engel yok." diyen Kafkas, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlgiler buraya doğru döndü. Şimdi bu ilgiyle birlikte Kars'ta olabilir, Hakkari'de olabilir. Çünkü oraların tamamı vatanın cennet köşesi. Kamu kurumlarımızla işbirliği içerisinde, yanımıza özel sektörden değerli markalarımızı da alarak Türkiye'de bu işin olmayacağı bir metrekare bile yok."