Dolar
35.08
Euro
36.59
Altın
2,621.61
ETH/USDT
3,340.40
BTC/USDT
94,400.00
BIST 100
10,025.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi, bölgeye çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. -VTR-
logo
Gündem

Bazı raylı sistemler 1 Ocak 2025'te ücretsiz olacak

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı yeni yılın ilk günü ücretsiz hizmet verecek.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 28.12.2024 - Güncelleme : 28.12.2024
Bazı raylı sistemler 1 Ocak 2025'te ücretsiz olacak

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 1 Ocak 2025 Çarşamba günü vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem tattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi
Erzurum, Kars, Tunceli ve Ardahan'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Narin Güran cinayeti davasının ikinci duruşması devam ediyor
Bazı ürünlerden alınacak geri kazanım katılım payları artırıldı
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Benzer haberler

Vakıflara vergi muafiyeti tanınmasına ilişkin esaslar düzenlendi

Vakıflara vergi muafiyeti tanınmasına ilişkin esaslar düzenlendi

Bazı ürünlerden alınacak geri kazanım katılım payları artırıldı

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeni yılda uygulanacak yurt dışı çıkış harcı bedeli belli oldu

Yeni yılda uygulanacak yurt dışı çıkış harcı bedeli belli oldu
Bazı raylı sistemler 1 Ocak 2025'te ücretsiz olacak

Bazı raylı sistemler 1 Ocak 2025'te ücretsiz olacak
"Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı"nın ismi, "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği" oldu

"Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı"nın ismi, "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği" oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet