Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile Merkez Yürütme Kurulu toplantılarına başkanlık edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda Türkiye Yüzyılı’nın Emektarları Programı'na katılacak.
(Ankara/14.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı 44. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nın açılış programında yer alacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yenimahalle Belediyesince yaptırılan Başak Cengiz Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin açılışına iştirak edecek.
(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Dil Kurumu Konferans Salonu'nda Türkçe Şurası-2 Hukuk Dili Programı'na katılacak.
(Ankara/ 09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Genel Kurulunda Ticaret ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri ele alınacak.
(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı hizmet üretim endeksi ve ücretli çalışan istatistikleri ile kasım ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl (602 gün) ve 6 yıl (2310 gün) vadeli devlet tahvillerinin yeniden ihraç ihalelerini yapacak.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapacak.
(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, YÖK'te düzenlenecek "YÖK ile İşbirliği İmza Töreni"ne katılacak.
(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 16. haftası, Adana Demirspor-Beşiktaş ve Galatasaray-Trabzonspor müsabakalarıyla tamamlanacak.
(Adana/19.00/İstanbul/21.00) (Fotoğraflı)
2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası, Yalovaspor Basketbol-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçıyla sona erecek.
(Yalova/19.00) (Fotoğraflı)
3- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14. haftası, Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor karşılaşmasıyla tamamlanacak.
(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.