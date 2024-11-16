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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 16.11.2024 - Güncelleme : 16.11.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Demokrasi Yoluna Dönüş Forumu" ile "Emeğin Türkiye'si Buluşmaları, Güvenceli Çalışma ve İnsan Onuruna Yaraşır Ücret" çalıştayına katılacak.

(İstanbul/10.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, partisinin merkez ilçe kongresine katılacak, valilik, belediye ve il başkanlığını ziyaret edecek, iş insanlarıyla toplantı yapacak.

(Rize/14.30-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, valiliği ziyaret edecek, partisinin merkez ilçe ve Beşiri kongrelerine katılacak.

(Batman/09.30-13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanlığınca düzenlenecek, "Şiddet ve Şiddetle Mücadele" çalıştayına iştirak edecek.

(Ankara/10.30)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hafızlık icazet törenine katılacak.

(Sivas/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Galler'i ağırlayacak.

(Kayseri/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Nesine 2. Lig'in 12. haftası, Beyaz Grup'ta oynanacak 3 maçla başlayacak.

3- Nesine 3. Lig'in 11. haftasında, gruplarda 9 karşılaşma oynanacak.

4- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftası, Galatasaray Petrol Ofisi-Fatih Vatanspor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında; Galatasaray-Mersinspor, Beşiktaş Fibabanka-Onvo Büyükçekmece Basketbol, Karşıyaka-Yalovaspor Basketbol ve Türk Telekom-Manisa Basket maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/18.00/İzmir/15.30/Ankara/20.30) (Fotoğraflı)

6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası, İlkem Yapı Tarsusspor-ÇBK Mersin maçıyla başlayacak.

(Mersin/15.00) (Fotoğraflı)

7- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında; Zerenspor-Fenerbahçe Medicana, Aras Kargo-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı Dynavit-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, Sarıyer Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor ve Kuzeyboru-Beşiktaş maçları oynanacak.

(Ankara/13.00/İzmir/15.00/İstanbul/16.30/17.00/Aksaray/19.00) (Fotoğraflı)

8- Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Görele Belediyespor, Avusturya'nın WAT Atzgersdorf, Üsküdar Belediyespor ise rövanş maçında Portekiz'in Madeira Andebol SAD takımına konuk olacak.

(Viyana/18.00/Funchal/20.00)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasında; Adasokağı-Kırşehir Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak müsabakaları yapılacak.

(Adana/16.00/İzmir/16.30) (Fotoğraflı)

10- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftası; İzmir Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto, Güneysu-Köyceğiz Belediyespor ve Beşiktaş-Beykoz Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(İzmir/14.00/Rize/16.00/İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

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