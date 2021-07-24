Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize ve Artvin'deki sel ve heyelan bölgelerinde incelemelerde bulunacak.
(Rize/Artvin)
2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcuların madalya mücadelelerini izleyecek.
(Tokyo/09.00/14.37)
3- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk, bisiklet, eskrim, judo, atıcılık, tekvando ve halter olmak üzere 7 branşta ilk madalyalar sahiplerini bulacak.
- Oyunlarda 16 milli sporcu mücadele verecek. Atıcılıkta İsmail Keleş ve Yusuf Dikeç, bisiklette Ahmet Örken ve Onur Balkan, boksta Necat Ekinci, artistik cimnastikte Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Adem Asil, judoda Gülkader Şentürk ve Mihraç Akkuş, okçulukta Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, tekvandoda Rukiye Yıldırım, yüzmede de Emre Sakçı ve Berkay Ömer Öğretir müsabakalara çıkacak.
4- Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor ve Medipol Başakşehir futbol takımları, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/19.00)
5- Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürecek. İlk bölümü basına açık akşam idmanı öncesi bir futbolcu soruları cevaplayacak.
(İstanbul/18.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.