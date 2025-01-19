Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası için anlaşmaya varılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/Halep)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 20. haftasına, Göztepe-Onvo Antalyaspor, TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa, Adana Demirspor-Fenerbahçe ve ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor maçlarıyla devam edilecek.
(İzmir/13.30/Konya/16.00/Adana/İstanbul/19.00)
2- Trendyol 1. Lig'in 20. haftası, Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor, Siltaş Yapı Pendikspor-Yeni Malatyaspor ve Manisa FK-Uğur Okulları İstanbulspor müsabakalarıyla sürecek.
(Iğdır/Ankara/13.30/İstanbul/16.00/Manisa/19.00)
3- Nesine 2. Lig gruplarında 18. hafta müsabakaları tamamlanacak.
4- Nesine 3. Lig gruplarında 16. hafta karşılaşmaları sona erecek.
5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 2. haftasından Galatasaray Petrol Ofisi-Ünye Kadın Spor Kulübü müsabakası oynanacak.
(İstanbul/14.00)
6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasına, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bahçeşehir Koleji, Karşıyaka-TOFAŞ ve Galatasaray-Fenerbahçe Beko maçlarıyla devam edilecek.
(Denizli/15.30/İzmir/18.00/İstanbul/20.30)
7- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası, BOTAŞ-Çimsa ÇBK Mersin ve İlkem Yapı Tarsusspor-Melikgazi Kayseri Basketbol maçlarıyla sürecek.
(Ankara/13.00/Mersin/15.00)
8- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftası, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş-Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit-Bahçelievler Belediyespor, Galatasaray Daikin-Sarıyer Belediyespor, Kuzeyboru-Aras Kargo ve Nilüfer Belediyespor Eker-Türk Hava Yolları maçlarıyla tamamlanacak.
(Ankara/13.00/İstanbul/13.00/14.00/15.00/Aksaray/14.00/Bursa/15.00)
9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 12. haftasına, Üsküdar Belediyespor-Kırşehir Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavak-Ortahisar Belediyespor ve Yenimahalle Belediyespor-Anadolu Üniversitesi maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/16.00/Muğla/17.00/Ankara/19.30)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.