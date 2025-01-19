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İsrail ordusu, ateşkesin yürürlüğe girmeyeceğini duyurmasının ardından saldırılarına devam ediyor. Gazze sınırından yayındayız. İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerine saldırılarını sürdürdü. Saldırılar sonucu yükselen dumanlar, İsrail'in Sderot bölgesinden görüntülendi.
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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 19.01.2025 - Güncelleme : 19.01.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası için anlaşmaya varılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 20. haftasına, Göztepe-Onvo Antalyaspor, TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa, Adana Demirspor-Fenerbahçe ve ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(İzmir/13.30/Konya/16.00/Adana/İstanbul/19.00) 

2- Trendyol 1. Lig'in 20. haftası, Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor, Siltaş Yapı Pendikspor-Yeni Malatyaspor ve Manisa FK-Uğur Okulları İstanbulspor müsabakalarıyla sürecek.

(Iğdır/Ankara/13.30/İstanbul/16.00/Manisa/19.00) 

3- Nesine 2. Lig gruplarında 18. hafta müsabakaları tamamlanacak.

4- Nesine 3. Lig gruplarında 16. hafta karşılaşmaları sona erecek.

5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 2. haftasından Galatasaray Petrol Ofisi-Ünye Kadın Spor Kulübü müsabakası oynanacak.

(İstanbul/14.00) 

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasına, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bahçeşehir Koleji, Karşıyaka-TOFAŞ ve Galatasaray-Fenerbahçe Beko maçlarıyla devam edilecek.

(Denizli/15.30/İzmir/18.00/İstanbul/20.30) 

7- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası, BOTAŞ-Çimsa ÇBK Mersin ve İlkem Yapı Tarsusspor-Melikgazi Kayseri Basketbol maçlarıyla sürecek.

(Ankara/13.00/Mersin/15.00) 

8- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftası, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş-Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit-Bahçelievler Belediyespor, Galatasaray Daikin-Sarıyer Belediyespor, Kuzeyboru-Aras Kargo ve Nilüfer Belediyespor Eker-Türk Hava Yolları maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/13.00/İstanbul/13.00/14.00/15.00/Aksaray/14.00/Bursa/15.00) 

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 12. haftasına, Üsküdar Belediyespor-Kırşehir Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavak-Ortahisar Belediyespor ve Yenimahalle Belediyespor-Anadolu Üniversitesi maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/16.00/Muğla/17.00/Ankara/19.30) 

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