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Kütahya'da tırlar çarpıştı 2 kişi yaralandı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Muharrem Cin, Nurullah Pehlivan  | 16.11.2024 - Güncelleme : 16.11.2024
Kütahya'da tırlar çarpıştı 2 kişi yaralandı Fotoğraf: Nurullah Pehlivan/AA

Kütahya

Kenan Akçay yönetimindeki 06 DRZ 153 plakalı gazbeton yüklü tır, Altıntaş - Dumlupınar kara yolunun 3. kilometresinde aynı yöne giden Fuat Sarıışık'ın kullandığı 03 BS 299 plakalı tıra çarptı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Tırın kabininde sıkışan sürücü Akçay, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Yaralanan sürücüler Akçay ve Sarıışık, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Kenan Akçay'ın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Kütahya'da tırlar çarpıştı 2 kişi yaralandı

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