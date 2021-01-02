Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Elazığ Valiliğine ziyarette bulunacak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle Kömürhan Köprüsü'nün açılış törenine katılacak.
(Elazığ/11.30/13.30)
2- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde "Geçmişten Geleceğe Muhasebe" konulu sohbet verecek.
(Ankara/19.40)
3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
4- Süper Lig'de 16. hafta Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor, Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor ve Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor maçlarıyla başlayacak.
(Sivas/Erzurum/13.30/Antalya/Ankara/16.00/İstanbul/Hatay/19.00)
5- TFF 1. Lig'de 17. ve sezonun ilk devresinin son haftasında Ankara Keçiörengücü-Bursaspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor-Akhisarspor, Altınordu-Aydeniz Et Balıkesirspor maçları yapılacak.
(Ankara/13.30/İstanbul/13.30/İzmir/19.00)
6- ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. ve ilk yarının son haftası Empera Halı Gaziantep Basketbol-Büyükçekmece Basketbol, TOFAŞ-Türk Telekom, Beşiktaş-Pınar Karşıyaka, Galatasaray-Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Tekfen-Anadolu Efes maçlarıyla başlayacak.
(Gaziantep/13.00/Bursa/17.30/İstanbul/13.00/15.30/20.00)
7- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 11. hafta maçları yapılacak.
8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasında ertelenen bir maç oynanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.