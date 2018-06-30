Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Başbakan Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Türkiye İhracatçılar Meclisi 25. Olağan Genel Kurulu ve 2017 İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'ne katılacak.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ENKA Holding Fahri Başkanı Şarık Tara'nın İstanbul Bebek Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

3- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ve Başakşehir ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

5- Üniversiteye girişte ilk kez uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapılacak.

6- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu, Fransa-Arjantin ve Uruguay-Portekiz maçlarıyla başlayacak.

7- 2018 Akdeniz Oyunları İspanya'nın Tarragona kentinde sürüyor.

8- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen FIVB Uluslar Ligi 6'lı finallerin yarı finalinde Brezilya ile karşılaşacak.