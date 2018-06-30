ADANA
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.
Şüphelilerin kent merkezindeki evlerine özel harekat polisinin de desteğiyle operasyon düzenleyen ekipler, 12 kişiyi yakalayarak evlerinde arama yaptı.
Gözaltına alınan ve Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Muhabir: Burak Milli