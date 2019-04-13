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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

13.04.2019
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi. 

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Kurulu'na katılacak.

2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Darülaceze Başkanlığı tarafından düzenlenen "Dünü, Bugünü ve Yarını ile Darülaceze" ve "Sosyal Hizmet Şehri Projesi"nin tanıtım programına katılacak.

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Bakım ve Yardım Sandığı 51. Olağan Genel Kurulu'na iştirak edecek.

4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "E-Spor Ligi 2019 Kış Mevsimi Finali"ne katılacak.

5- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek, partisinin Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantısına başkanlık edecek.

6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Kurulu'na katılacak.

7- Sudan'da askeri darbe sonrası ordunun atacağı adımlar ve muhaliflerle halkın tepkisi takip edilecek.

8- Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırılar ve bölgede yaşanan gelişmeler izleniyor.

9- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.

10- Can Bartu son yolculuğuna uğurlanıyor.

- Hayatını kaybeden Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu için Ülker Stadı'nda taraftara açık tören düzenlenecek. Bartu'nun cenazesi, öğle vakti Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

- Cenaze törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katılacak.

11- Avrupa Güreş Şampiyonası Romanya'nın başkenti Bükreş'te sürüyor.

- Organizasyonun altıncı gününde grekoromen stil 60, 67, 72, 82 ve 97 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller, 55, 63, 77, 87 ve 130 kilolarda ise repesaj ve final müsabakaları yapılacak.

12- Avrupa Halter Şampiyonası Gürcistan'ın Batum kentinde sona erecek.

13- Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Polonya'nın Szczecin kentinde sürüyor.

14- Spor Toto Süper Lig'de 28. haftaya Çaykur Rizespor-Göztepe, Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçlarıyla devam edilecek.

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