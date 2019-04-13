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Marmara'da sağanak bekleniyor

Çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

İzzet Taşkıran   | 13.04.2019
Marmara'da sağanak bekleniyor

Istanbul

Marmara Bölgesi genelinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik yaşanmayacak.

Bölgede, çok bulutlu havanın hakim olması, genelinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış olması öngörülüyor. Yağışların öğleden sonra ve akşamın ilk saatlerinde Sakarya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Vatandaşlardan, kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Bölgede rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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