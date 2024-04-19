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İsrail'in İran'a yönelik saldırı haberleri sonrası son duruma ilişkin Tahran’dan yayındayız
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Tanzanya İş Forumu'na katılacak.

- Foruma Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da iştirak edecek.

(İstanbul/10.00) 

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık yapacak, CHP Grup Müdürü Levent Bayraktar'ın Kocatepe Camisi'ndeki cenaze törenine katılacak, Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/10.00/12.55/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 15. Uluslararası Yem Kongresi ve Yem Sergisi'ne, 2024 Orman Yangınları Tatbikatı'na katılacak.

(Antalya/10.00/14.00) 

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Diyarbakır Ekspresi'ni uğurlama törenine katılacak.

(Ankara/15.30) 

3- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı tarımsal girdi fiyat endeksini, şubat ayı ücretli çalışan verilerini ve 2023 yılı çocuk istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Onuncu Türkiye-Hollanda Konferansı kapsamında Hollanda'da temaslarda bulunacak.

(Amsterdam)

2- İran’ın İsfahan ve Tebriz kentlerinde duyulan küçük çaplı patlamaların yankıları izleniyor.

3- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) 

SPOR

1- Futbolda Trendyol Süper Lig'in 33. haftası, Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00) 

2- Trendyol 1. Lig'in 31. haftasının açılış maçında Altay, Manisa FK'yi konuk edecek.

(İzmir/20.00) 

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