Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile görüşecek, Grand Cevahir Kongre Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'na katılacak.
(İstanbul/14.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'da öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Didim Merkez Camisi'ndeki cenaze törenine iştirak edecek.
(Aydın/13.12) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti İl Danışma Kurulu Toplantısı'na katılacak.
(Antalya/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- MHP'nin "Aile Kurumu Çalıştayı 2024", ATO Congresium'da başlayacak.
(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bigadiç Granül Bor Üretim Tesisi'nin açılışına katılacak.
(Balıkesir/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail ordusunun Hizbullah'a yönelik Lübnan’a "önleyici saldırı" başlatmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'nde düzenlenecek Mevlid-i Nebi Gecesi Özel Programı'nda yer alacak.
(İstanbul/19.50) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, partiye katılım ve rozet takma töreni ile Balkan Kürek Şampiyonası'na iştirak edecek, AK Parti İl Başkanlığı, Muharip Gaziler Derneği, Saraçlar Caddesi esnafı ve Şehit Aileleri Derneğine ziyarette bulunacak, Gençlik Spor İl Müdürlüğü çok amaçlı spor sahasında öğrencilerle bir araya gelecek.
(Edirne/10.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol Süper Lig'in 5. haftası başlayacak; Net Global Sivasspor-Gaziantep FK, Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray-Çaykur Rizespor ve Sipay Bodrum FK-RAMS Başakşehir maçları yapılacak.
(Sivas/Samsun/17.00/İstanbul/Muğla/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Trendyol 1. Lig'in 5. haftasına Teksüt Bandırmaspor-Amed Sportif Faaliyetler, Yeni Malatyaspor-Ahlatcı Çorum FK, Sakaryaspor-Şanlıurfaspor ve Uğur Okulları İstanbulspor-Central Hospital Ümraniyespor maçlarıyla devam edilecek.
(Balıkesir/Ankara/16.00/İstanbul/19.00/19.00) (Fotoğraflı)
4- TFF 2. Lig'de 3. hafta başlayacak, toplam 6 maç yapılacak.
5- TFF 3. Lig'in 2. haftası, gruplarda oynanacak 7 müsabakayla başlayacak.
6- Hentbol Erkekler Avrupa Kupası 1. tur ilk maçında Köyceğiz Belediyespor, Bosna Hersek'in RK Leotar takımını konuk edecek.
(Muğla/17.00) (Fotoğraflı)
7- Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de grup mücadelesi, Altekma-On Hotels Alanya Belediyespor ve İstanbul Gençlikspor-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla sürecek.
(Ankara/15.00/17.30) (Fotoğraflı)
8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasına Kırşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor ve Ortahisar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak maçlarıyla devam edilecek.
(Kırşehir/Trabzon/14.00) (Fotoğraflı)
9- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftası, Trabzon Büyükşehir Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.
(Trabzon/16.00) (Fotoğraflı)
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