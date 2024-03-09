Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Üniversitesinin konferans salonunda düzenlenecek İlim Yayma Vakfı 53. Olağan Genel Kuruluna katılacak, partisinin Şanlıurfa mitinginde halka hitap edecek.
- Vakfın genel kurulunda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer alacak.
(İstanbul/11.00/Şanlıurfa/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bağlıca Bulvarı ve Meşrutiyet Mahallesi'ndeki halk buluşmalarına iştirak edecek.
(Ankara/11.30/Zonguldak/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Valiliği ve adliyeyi ziyaret edecek, AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın ve Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı'nın proje tanıtım toplantılarına katılacak.
(Muğla/11.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "iş insanları ile buluşma" toplantısına iştirak edecek.
(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Soğanlı Millet Bahçesi'nin açılışına, İstanbul Caddesi Kentsel Dönüşüm Alanı ve Yıldırım Belediyesi Mevlana Kentsel Dönüşüm Alanı anahtar teslim törenlerine, Türkmenbaşı-Erdoğan Caddesi Bağlantı Yolu ile Ümraniye Osmangazi Millet Bahçesi'nin açılışına katılacak.
(Bursa/10.00/11.30/13.00/14.00/İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Korkuteli ve Elmalı ilçelerinde "Sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve teşkilat toplantısı"nda yer alacak.
(Antalya/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pendik'te esnaf ziyareti yapacak ve çeşitli programlara iştirak edecek.
(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eskipazar ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunacak, Safranbolu Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek konsere katılacak.
(Karabük/15.30/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Giresun Ticaret Borsası Gıda Araştırma ve Test/Analiz Merkezi (GATAM) ile Teknopark ve OSB Fabrika'nın açılış törenlerine, TÜBİTAK BİGG Spor Ödülleri'ne iştirak edecek.
(Giresun/09.00/10.00/İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, muhtarlar, çiftçiler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelecek.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakırköy-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'na ilişkin Bakırköy Sahil İstasyonu'nda basın açıklaması yapacak, Çan/Etili-Bayramiç çevre yolları ve Çanakkale/Merkez Sarıcaeli Kavşağı açılış törenine katılacak, AK Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı Jülide İskenderoğlu'nun proje tanıtım toplantısında yer alacak ve Biga Belediyesini ziyaret edecek.
(İstanbul/10.00/Çanakkale/14.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Herkes İçin Spor Federasyonunun 2024 Hareketlilik Yılı kapsamında Beykoz Spor Ormanı'nda 1653 bisiklet ile "Dünyanın En Uzun Bisiklet Hattını" oluşturarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giriş denemesine, Kemerburgaz ve Veliefendi yüzme havuzlarının açılış törenleri ile BİGG Spor Ödülleri Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/10.30-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol Süper Lig'in 29. haftasına EMS Yapı Sivasspor-Corendon Alanyaspor, TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor, RAMS Başakşehir-Bitexen Antalyaspor ve Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçlarıyla devam edilecek.
(Sivas/13.30/Konya/16.00/İstanbul/Trabzon/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Trendyol 1. Lig'in 26. haftası, Teksüt Bandırmaspor-Bodrum FK, Adanaspor-Sakaryaspor ve Eyüpspor-Ahlatcı Çorum FK maçlarıyla sürecek.
(Balıkesir/13.30/Adana/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
4- TFF 3 Lig gruplarında 23. hafta, 7 müsabakayla başlayacak.
5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 23. hafta karşılaşmaları oynanacak. (Fotoğraflı)
6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası, Reeder Samsunspor-Türk Telekom, Manisa Büyükşehir Belediyespor-Aliağa Petkimspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Fenerbahçe Beko ve Galatasaray Ekmas-Darüşşafaka Lassa müsabakalarıyla başlayacak.
(Samsun/13.00/Manisa/15.30/Denizli/18.00/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
7- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftası Emlak Konut-Nesibe Aydın, Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Alagöz Holding, İlkem Yapı Tarsusspor-Bursa Uludağ Basketbol ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Toroslar Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor müsabakalarıyla başlayacak.
(İstanbul/14.00/Ankara/14.30/Mersin/Antalya/15.00) (Fotoğraflı)
8- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftası, Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları maçıyla başlayacak.
(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı)
9- AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 24. hafta maçları yapılacak; Galatasaray HDI Sigorta-Brand Group Alanya Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Halkbank, RAMS Global Cizre Belediyespor-TÜRŞAD, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Spor Toto, Ziraat Bankkart-Bigadiç Belediyespor, Arkas Spor-Develi Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Parolapara karşılaşmaları oynanacak.
(İstanbul/13.00/Hatay/Şırnak/14.00/Ordu/15.00/Ankara/İzmir/17.00/Bursa/19.00) (Fotoğraflı)
10- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Armada Praxis Yalıkavak, Portekiz'in Benfica takımına konuk olacak.
(Lizbon/17.00)
11- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 18. haftası, Yenimahalle Belediyespor-Görele Belediyespor maçıyla başlayacak.
(Ankara/18.00) (Fotoğraflı)
12- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 17. haftası, Rize Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento, Köyceğiz Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor ve Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor maçlarıyla başlayacak.
(Rize/13.00/Muğla/14.00/İstanbul/15.00) (Fotoğraflı)
13- Formula 1'de sezonun ikinci ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'si koşulacak.
(Cidde/20.00) (Fotoğraflı)
14- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda yeni sezon Katar Grand Prix'siyle başlayacak, ilk ayağın sıralama turları ve sprint yarışı yapılacak.
(Doha/14.40/19.00)
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