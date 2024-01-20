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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 20.01.2024 - Güncelleme : 20.01.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi'nin açılışına katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Seracılık Çalıştayı'na iştirak edecek.

(Antalya/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) 5. Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, Türk astronot Alper Gezeravcı’nın da bulunduğu Axiom-3 misyonu kapsamında Dragon uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlenme programı dolayısıyla İstanbul Taksim Meydanı ve Ankara 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda etkinlikler gerçekleştirilecek.

(Ankara/İstanbul/12.19) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Axiom-3 misyonu kapsamında Dragon uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlenme süreci takip ediliyor.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 21. haftası, Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor, VavaCars Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir, Siltaş Yapı Pendikspor-Beşiktaş, Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor ve Yukatel Adana Demirspor-MKE Ankaragücü maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.30/16.00/19.00/Antalya/16.00/Adana/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 19. haftasına Erzurumspor FK-Bodrum FK, Boluspor-Teksüt Bandırmaspor ve Kocaelispor-Eyüpspor maçlarıyla devam edilecek.

(Erzurum/13.30/Bolu/16.00/Kocaeli/19.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 2. Lig'de 21. hafta, Beyaz ve Kırmızı Grup'ta ikişer maçla başlayacak.

4- TFF 3. Lig'de 16. hafta 1. Grup'ta 1, 4. Grup'ta 3 müsabakayla başlayacak.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası, Manisa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Ekmas, Aliağa Petkimspor-Bahçeşehir Koleji ve TOFAŞ-Beşiktaş Emlakjet müsabakalarıyla başlayacak.

(Manisa/13.30/İzmir/15.30/Bursa/18.00) (Fotoğraflı)

6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası, Çankaya Üniversitesi-Antalya Büyükşehir Belediyesi Toroslar Basketbol, OGM Ormanspor-İlkem Yapı Tarsusspor, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor ve ÇBK Mersin-Nesibe Aydın müsabakalarıyla başlayacak.

(Ankara/14.00/15.00/Kocaeli/15.00/Mersin/18.00) (Fotoğraflı)

7- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasına Brand Group Alanya Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Bankkart-RAMS Global Cizre Belediyespor ve Galatasaray HDI Sigorta-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Antalya/Şırnak/14.00/Ordu/15.00) (Fotoğraflı)

8- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftası, Eczacıbaşı Dynavit-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)

9- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavakspor, Yenimahalle Belediyespor'u ağırlayacak.

(Muğla/17.00) (Fotoğraflı)

10- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. haftası, Aksaray Belediyespor-Kastamonu Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Aksaray/14.00) (Fotoğraflı)

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