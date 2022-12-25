Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 49. yılında Anıtkabir'de gerçekleştirilecek anma törenine, Türkiye Ormancılar Derneğinin düzenleyeceği "Türkiye Ormancılığında 98 Yıl" buluşmasına katılacak.
(Ankara/10.00/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Spor Salonu'nda partisince düzenlenecek "Büyük Kadın Buluşması"na iştirak edecek.
(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sultan Ali Ünal 4-6 Yaş Kur’an Kursu ile Hz. Aişe Yatılı Hafızlık Kız Kur’an Kursu'nun ve Hacı Adem Bircan Camisi'nin açılışına katılacak.
(Yozgat/10.00/11.00/Kırşehir/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük, Gaziantep FK-Beşiktaş, Arabam.com Konyaspor-Corendon Alanyaspor ve Galatasaray-İstanbulspor maçlarıyla tamamlanacak.
(Adana/13.30/Gaziantep/Konya/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Spor Toto 1. Lig'de 19'uncu ve sezonun ilk yarısının son hafta mücadelesine Dyorex Boluspor-Erzurumspor FK, Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor, Gençlerbirliği-Beyçimento Bandırmaspor ve Yılport Samsunspor-Adanaspor maçlarıyla devam edilecek.
(Bolu/13.30/Ankara/13.30/16.00/Samsun/19.00) (Fotoğraflı)
3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında AYOS Konyaspor Basketbol-Onvo Büyükçekmece Basketbol, Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bahçeşehir Koleji ve TOFAŞ-Aliağa Petkimspor maçları yapılacak.
(Konya/13.00/Manisa/15.30/Bursa/18.00) (Fotoğraflı)
- Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 12. haftaya 2 maçla devam edilecek.
4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası Nesibe Aydın-Antalya Toroslar Basketbol, Melikgazi Kayseri Basketbol-Galatasaray Çağdaş Faktoring, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-OGM Ormanspor maçlarıyla tamamlanacak.
(Ankara/15.30/Kayseri/16.00/Mersin/16.00) (Fotoğraflı)
5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 12. hafta Kuzeyboru-VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor-PTT, Galatasaray HDI Sigorta-Türk Hava Yolları, Bolu Belediyespor-Nilüfer Belediyespor, Sigorta Shop-Eczacıbaşı Dynavit maçlarıyla sona erecek.
(Aksaray/14.00/Aydın/İstanbul/15.00/Bolu/16.00/Ankara/17.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.